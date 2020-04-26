EBA TV haftalık ders programı yayınlandı mı? EBA 27 Nisan – 1 Mayıs haftalık ders programı nasıl?

EBA TV haftalık ders programı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemiyle derslerini takip eden öğrenciler EBA TV üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Her hafta EBA TV haftalık ders programı yenileniyor. EBA 27 Nisan – 1 Mayıs ders programı nasıl? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI YAYINLANDI MI?

EBA TV 27 Nisan – 1 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık ders programı henüz yayınlanmadı. EBA ilkokul, ortaokul, lise güncel ders programı yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA TV online eğitim sisteminde şifre almak için sırasıyla “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.

Ardından açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklanıyor. TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.