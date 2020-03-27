EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır? TRT EBA TV frekans bilgileri nedir? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri haberde!

"TRT EBA TV frekans bilgileri nedir?" Tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınına yönelik Türkiye'de önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim modeline geçen öğrenciler EBA TV frekans ayarları nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. 23 Mart'ta yayın hayatına başlayan TRT EBA TV lise, ortaokul ve ilkokul frekans ayarları hakkında detaylar haberimizde.

EBA TV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başladı.

SD (Standart çözünürlüklü): EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü): EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

HD ALIŞ BİLGİLERİ:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

SD Alış bilgileri:

FEC : 2/3

SD ALIŞ BİLGİLERİ:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000