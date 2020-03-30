EBA TV ders tekrarı ne zaman? TRT EBA ders tekrar saatleri kaç? İşte Lise, ortaokul, ilkokul ders saatleri..
EBA ders tekrarı ne zaman? öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgının nedeniyle yüz yüze eğitime bir süre ara verildi. TRT EBA ders tekrar saatleri kaç? Uzaktan eğitim modeline geçilen yeni sistemde öğrenciler ders tekrar saatlerini merak ediyor. 23 Mart'ta başlayan EBA ders tekrarı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
EBA ders tekrarı ne zaman? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitim modelinde tatile gidildi. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim derslerine başladı. EBA Lise, ortaokul, ilkokul ders tekrarı nasıl yapılır? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.
EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ KAÇTIR?
EBA ders tekrar saatleri öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yerini korumaya devam ediyor. 23 Mart'ta başlayan derslerin tekrar saatleri belli oldu.
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14:30-20:00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14:30-20:00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00-22:30
EBA TV DERS SAATLERİ