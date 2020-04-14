EBA TV ders tekrarı ne zaman, saat kaçta? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar saatleri haberimizde…

EBA TV ders tekrarı ne zaman, saat kaçta? gibi soruların cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Sabah saat 09.00'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar sürüyor. Uzaktan eğitim derslerinin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. Öğrenciler ve veliler TRT EBA TV ders tekrar saatlerini merak ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ders tekrarları için detaylar haberimizde…

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EBA TV DERS TEKRARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.30 - 00.00

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4