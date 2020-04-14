EBA TV ders tekrarı ne zaman, saat kaçta? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar saatleri haberimizde…
EBA TV ders tekrarı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dersler uzaktan eğitim sistemiyle işleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV üzerinden her gün internet veya canlı yayın aracılığıyla derslere katılım sağlıyorlar. Ders saatlerini kaçıran öğrenciler için ise tekrar dersleri yayınlanıyor. EBA TV ders tekrarı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
EBA TV ders tekrarı ne zaman, saat kaçta? gibi soruların cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Sabah saat 09.00'da başlayan dersler öğleden sonra 15.00'e kadar sürüyor. Uzaktan eğitim derslerinin ardından da ders tekrarları yayınlanıyor. Öğrenciler ve veliler TRT EBA TV ders tekrar saatlerini merak ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ders tekrarları için detaylar haberimizde…
MEB GİRİŞ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!
EBA TV DERS TEKRARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.30 - 00.00
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4