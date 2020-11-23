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  • 23 Kasım EBA TV ders programı: EBA TV canlı ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri!
23 Kasım 2020 Pazartesi 09:56 | Son Güncelleme:

23 Kasım EBA TV ders programı: EBA TV canlı ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri!

23 Kasım EBA TV ders programı: EBA TV canlı ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri!

EBA TV ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımladı. Koronavirüs salgınından yaşanan artış sebebiyle uzaktan eğitim süreci kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA TV üzerinden öğrenim gören öğrenciler EBA TV ders programı hakkından bilgi sahibi oluyor. EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul, liselere özel olarak hazırlanıyor.

EBA TV ders programı yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitim süreci devam ediyor ve öğrenciler derslerinin online ve TRT EBA TV üzerinden işleniyor. Kasım ara tatilinin sona ermesi ile beraber EBA TV ders programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımladı. EBA TV haftalık ders programı nasıl?

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI NASIL?

İlk ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler derslerini uzaktan eğitim ile işliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 23 ve 27 Kasım tarihleri arasında yer alan canlı ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri ve programını yayımlandı. 

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI VE SAATLERİ

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI VE SAATLERİ

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI VE SAATLERİ

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