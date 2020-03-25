EBA TV ortaokul,ilkokul, lise canlı yayın izle! EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV frekans ayarları nedir?

EBA TV ortaokul,ilkokul, lise canlı yayın izlemek isteyen öğrenciler konu hakkında sık sık araştırma yapıyor. Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği uzaktan eğitim dönemi geçtiğimiz günlerde başladı. Televizyondan ya da internet üzerinden izlenebilecek olan EBA TV frekans bilgileri merak ediliyor. TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak olan EBA TV hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN İZLE

Eğitimlerin 3. gününde olan öğrenciler saat 09:00'da derslerini dinlemeye başladılar. EBA TV canlı yayını, TRT izle platformu üzerinden de canlı olarak görüntüleniyor. Öğrencilerin sabah 09.00 ile akşam 21.00'a kadar eba.gov.tr üzerinden eğitim alabileceği süreçte, öğretmenler ve ilkokul velileri 21.00-00.00 arasında sınırsız erişim hakkına sahip olacak.

EBA TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

EBA TV yayınını izlemek istiyor ve D-Smart, Digitürk, Kablolu Tv ve Tivibu gibi dijital platformlara sahipseniz, görselde yer alan kanal numaraları üzerinden EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarına ulaşabilirsiniz.

MEB'den öğrencilere günlük ev planı

EBA TV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

SD Alış bilgileri:

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000