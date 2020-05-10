EBA TV canlı ders programı belli oldu mu? EBA 11-15 Mayıs haftalık canlı ders programı nasıl?

EBA TV canlı ders programı belli oldu mu? sorusunun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle derslerini EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler için haftalık ders programı her hafta güncelleniyor. EBA 11-15 Mayıs haftalık canlı ders programı nasıl? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

EBA 11-15 MAYIS HAFTALIK CANLI DERS PROGRAMI

EBA TV haftalık ders programı 11-15 Mayıs haftası için henüz belli olmadı. EBA canlı ders programı açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA TV online eğitim sisteminde şifre almak için sırasıyla “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.

Ardından açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklanıyor. TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.