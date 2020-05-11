EBA TV canlı ders girişi nereden, nasıl yapılır? EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders ne zaman başlayacak? Öğrenci giriş ekranı sizlerle…

EBA TV canlı ders giriş nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Uzaktan eğitim sistemi sistemi EBA üzerinden derslerini takip eden öğrenciler konuyla yakından ilgileniyor. EBA ilokul, ortaokuli lise canlı ders giriş ekranı için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA TV CANLI DERS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA canlı ders bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılabildiğin öğretmenlerin ve arkadaşlarınla sınıf ortamında olduğu gibi iletişim kurabildiğin etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak öğrenci için oluşturulan canlı derslere gitmek yeterli. EBA canlı derslere takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşılabiliyor.

Canlı dersler sayfasında güncel canlı dersler görülebilir. EBA canlı derste de akıllı tahtayı kullanabilirsiniz. EBA canlı derste ders içerikleri, konu içerikleri, konuyla ilgili dersler ve konu tekrarları yapılabiliyor.

EBA TV CANLI DERS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EBA TV canlı derslerin saati, öğrenci ve öğretmenlerin canlı dersler bölümünde yer alıyor. Canlı derslere, EBA'ya giriş yaptıktan sonra takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.