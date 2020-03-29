EBA Tv 30 Mart haftası ders programı yayınlandı mı? Gözler EBA 30 Mart - 3 Nisan ders programında

EBA Tv 30 Mart haftası ders programı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 30 Nisan'a kadar uzatılan uzaktan eğitimde ilk hafta geride kaldı. Uzaktan eğitim ders programları hafta hafta olarak yayınlanıyor. EBA ders programında 30 Mart Pazartesi itibarı ile başlayacak haftada hangi derslerin olduğu merak ediliyor.

EBA TV 30 MART HAFTASI DERS PROGRAMI YAYINDA MI?

EBA Tv 30 Mart haftası ders programı henüz yayınlanmadı. Ders program yayınlandıktan sonra haberimizin içerinde yer alacak.

EBA CANLI SINIF NEDİR?



EBA'nın canlı sınıfından 8. ve 12. sınıflar faydalanabiliyor. Önümüzdeki hafta itibari ile canlı sınıf başlıyor. Okul yöneticileri tarafından açılacak canlı sınıf bilgilerine EBA Sayfam alanından ulaşabilirsiniz.



EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."

Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.