EBA TV 13-17 Nisan haftalık ders programı| EBA TV ders programı belli oldu mu?

EBA TV 13-17 Nisan ders programı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Corona virüs nedeniyle okullar kapandı ve öğrenciler ve öğretmenler dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürüyorlar. EBA TV haftalık ders programı belli oldu mu? sorusunun yanıtı ise gündemde yerini aldı. EBA ders programı ile ilgili detaylar haberimizde…

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EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Online eğitimde şifre almak için sırasıyla “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.

Ardından açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklanıyor.

TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.

EBA TV DERS PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

EBA TV 13-17 Nisan haftalık ders programı henüz belli olmadı. Ders programı yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.