EBA şifremi unuttum yeni şifre nasıl alırım? EBA TV şifre alma nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ekranı…

EBA şifremi unuttum yeni şifre nasıl alırım? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden takip etmeye de devam ediyor. EBA TV şifre alma nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. EBA öğrenci giriş ekranı haberimizde…

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EBA TV ŞİFRE ALMA NASIL YAPILIR?

EBA şifremi unuttum yeni şifre nasıl alırım? sorusu ile karşı karşıya kalan unutkan öğrenciler, EBA TV üzerinden yeni şifre edinebilirler. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemek gerekiyor:

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

Doğrulama yöntemleri arasından e-posta olanı seçtiysen; e-postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve ardında “Kaydet” butonuna tıkla.

Doğrulama yöntemleri arasından cep telefonunu seçtiysen de; doğrulama kodu, girdiğin telefon numarasına gelecektir. Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve ardından yine “Kaydet” butonuna tıkla.