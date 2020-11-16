EBA öğretmen seminer canlı yayın nereden izlenir? Ara tatil seminer programı burada

EBA öğretmen seminer canlı yayın giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. MEB takvimine göre bugün öğrenciler için 1 haftalık ara tatil başladı. Öğretmenlerin kasım ara tatil seminerleri de bugün itibari ile başladı. MEB tarafından açıklanan kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi seminer programı içerisinde 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10.10’da EBA'dan canlı yayına katılacak. Peki, EBA öğretmen seminer canlı yayın nereden izlenir?

EBA ÖĞRETMEN SEMİNER CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

EBA canlı yayına öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.

EBA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN.

ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI