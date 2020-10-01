EBA öğrenci girişi şifre alma nasıl yapılır? EBA yeni şifre alma ve yenileme ekranı

EBA uzaktan eğitim sistemi koronavirüs salgını sürecinde öğrencilerin derslerini sağlıklı bir şekilde takip etmelerini kolaylaştırıyor. 21 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Birinci sınıflar ve anaokulları 5+2 sistemine göre uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimi birlikte devam ettiriyorlar. Diğer sınıflar için ise EBA TV üzerinden dersler sürdürülüyor. EBA öğrenci şifresi alma ve yenileme işlemleri oldukça kolay şekilde halledilebiliyor.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ ŞİFRE ALMA NASIL YAPILIR?

e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

EBA ŞİFRE YENİLEME EKRANI

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izlemeniz gerekiyor.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklamalısınız.

TC Kimlik Numaranızı girdikten sonra bir doğrulama yöntemi seçmeniz gerekiyor.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ!

E-POSTA YÖNTEMİ

Sisteme kayıtlı e-posta adresinizi girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı e-posta adresiniz yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz).

e-Postanıza gelen doğrulama kodunu girip ve “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifrenizi belirlemeniz ve “Kaydet” butonuna tıklamanız gerekiyor.

CEP TELEFONU

Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranız yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinmeli ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturmalısınız).

Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifreniniz belirleyip ve “Kaydet” butonuna tıklayabilirsiniz.