EBA öğrenci giriş işlemleri nasıl yapılıyor? EBA canlı yayın ekranı sistemine nasıl giriş sağlanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl itibari ile başlatılan ve Türk eğitim sisteminde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atan Eğitim Bilişim Ağı online eğitim programı ile birlikte bakanlık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa okul online eğitim desteği hizmetini öğrencilere sunmaya devam ediyor. Türk eğitim sistemi açısından çok önemli bir değişikliği sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA online eğitim programı, Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki milyonlarca öğrencinin pandemi nedeniyle sistem üzerinden eğitim hizmeti alabilmesini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uygulamaya koyulan Eğitim Bilişim Ağı kurs programı hizmetleri, internet kullanımının çok erken yaşlara ulaştığı Türkiye’de sanal ortam üzerinden sunuluyor. İnterneti etkin biçimde her konuda kullanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri EBA öğrenci giriş programı hizmetlerinden sanal ortamda yararlanıyor.

EBA giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. EBA üzerinden canlı dersler verilmeye devam ediliyor. EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyorlar. İşte EBA canlı ders giriş ekranı

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA CANLI DERSE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

http://www.eba.gov.tr/#/sinif-bazli adresinden giriş yapılabiliyor. EBA Canlı Ders programınızı öğrenebilmek için istenilen bilgilerin girilmesi gerekiyor.

T.C. kimlik no

Güvenlik kodu

EBA CANLI DERSİM VAR MI?

Yaşadığınız ili ve bulunduğunuz sınıf seviyesini seçerek 22 Eylül itibari ile Canlı Ders yapılabilecek saat aralıklarını öğrenebilirsiniz.

1. -4. sınıflar ve Hazırlık sınıfları için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 8:30 - 20:20 arası istenilen saatte "Canlı Ders" açılabiliyor.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr’ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla.

Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.