EBA kurs girişi nasıl yapılır? DYK kurs başvuru girişi ve tarihleri sizlerle

EBA kurs başvuru girişi nasıl yapılır? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere birçok farklı konuda kolaylık sağlamak için ücretsiz olarak hizmet veriyor. 2019-2020 EBA kurs öğrenci başvuruları 19 Eylül'de alınmaya başlandı.EBA kurs öğrenci başvuru işlemleri devam ediyor. EBA kurs başvuru girişi nasıl yapılır? diye merak edenler için DYK kurs başvuru işlemleri ve tarihleri sizlerle..

EBA DYK ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ

19 Eylül 2019 itibarıyla başlayan EBA DYK öğrenci başvuruları 23 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

KİMLER E-KURS BAŞVURUSU YAPABİLİYOR?

5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek.

5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat, 8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat, 12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecek

EBA NEDİR? EBA ÜCRETLİ Mİ?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere birçok farklı konuda kolaylık sağlamak için ücretsiz olarak hizmet verir. EBA kısaca çevrimiçi eğitim platformudur. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. EBA üzerinden çok çeşitli ve eğitici derslere ulaşılabilir. EBA'nın içinde ses, haber, video gibi modüller de vardır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunar.

ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.