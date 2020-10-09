EBA hafta sonu (10-11 Ekim) ders programı! EBA TV ortaokul, lise hafta sonu ders programı saatleri nasıl?

EBA 10-11 Ekim hafta sonu ders programı belli oldu. Dersler 8. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlenecek. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler EBA hafta sonu programı ile destek almış olacaklar. EBA TV ortaokul, lise ders programı saatleri yayında...

EBA HAFTA SONU (10-11 EKİM) DERS PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medya hesabı üzerinden ders programını yayınladı ve şu paylaşımı yaptı:

"LGS ve YKS’ye Hazırlanan Gençler, Hafta Sonu Birlikteyiz

8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için “Hafta Sonu Özel Yayın Kuşağı” EBA TV’de."

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA LİSE DERS PROGRAMI