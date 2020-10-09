09 Ekim 2020 Cuma 13:53 | Son Güncelleme:
EBA hafta sonu (10-11 Ekim) ders programı! EBA TV ortaokul, lise hafta sonu ders programı saatleri nasıl?
EBA TV hafta sonu ders programı yayınlandı. LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik hafta sonu ders programı düzenlendi. 8. ve 12. sınıfı kapsayan dersler "Hafta Sonu Özel Yayın Kuşağı" adı altında EBA üzerinden takip edilecek. EBA TV ortaokul, lise hafta sonu ders programı saatleri sizlerle...
EBA 10-11 Ekim hafta sonu ders programı belli oldu. Dersler 8. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlenecek. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler EBA hafta sonu programı ile destek almış olacaklar. EBA TV ortaokul, lise ders programı saatleri yayında...
EBA HAFTA SONU (10-11 EKİM) DERS PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medya hesabı üzerinden ders programını yayınladı ve şu paylaşımı yaptı:
"LGS ve YKS’ye Hazırlanan Gençler, Hafta Sonu Birlikteyiz
8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için “Hafta Sonu Özel Yayın Kuşağı” EBA TV’de."