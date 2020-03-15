EBA giriş nasıl yapılır? EBA uzaktan eğitim giriş nasıl oluyor?

EBA uzaktan eğitim girişinin nasıl yapılacağı araştırılıyor. EBA uzaktan eğitim girişi nasıl oluyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbir kararlarını açıkladı. Bu kararlar arasında uzaktan eğitimin detayları da bulunuyor. Bakan Selçuk, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını duyurdu.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLUYOR?

EBA adı verilen Eğitim Bilişim Ağı'na çocuklar, interneti olan masaüstü, dizüstü bilgisayar tablet ve cep telefonundan ulaşacak. İnternet yoksa Milli Eğitim Bakanlığı 3GB'lık internet sağlayacak. Öğrencilerde internete bağlanacak bir cihaz yoksa devreye televizyon girecek. Milli eğitim Bakanlığı, TÜRKSAT ve TRT'den tahsis edilen frekans ve TV kanallarından EBA için çekilen ders videolarını yayınlayacak.

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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz."

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

EBA'nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir.

EBA'nın içinde ses, haber, video gibi modüller vardır. Bu modüller kullanılarak istenilen işlem yapılabilmektedir.

Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır. EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA'ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir. EBA'ya giriş yapan öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu meteryallerden istdiği gibi faydalanabilmektedir.

- Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

- Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

- İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

- Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,

- Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

- Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

- Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

- Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,

- Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.