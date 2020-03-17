EBA giriş ekranı: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte EBA şifre alma yöntemi

EBA girişi ve şifre alma yöntemi yoğun ilgi görüyor. EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacaklarını belirterek, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." ifadelerini kullandı. Öğrenciler EBA sistemine yoğun ilgi gösteriyorlar. Haberimiz içerisinden Eğitim Bilişim Ağı giriş ekranına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLUYOR?

EBA adı verilen Eğitim Bilişim Ağı'na çocuklar, interneti olan masaüstü, dizüstü bilgisayar tablet ve cep telefonundan ulaşacak. İnternet yoksa Milli Eğitim Bakanlığı 3GB'lık internet sağlayacak. Öğrencilerde internete bağlanacak bir cihaz yoksa devreye televizyon girecek. Milli eğitim Bakanlığı, TÜRKSAT ve TRT'den tahsis edilen frekans ve TV kanallarından EBA için çekilen ders videolarını yayınlayacak.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

EBA'nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir.

EBA'nın içinde ses, haber, video gibi modüller vardır. Bu modüller kullanılarak istenilen işlem yapılabilmektedir.

Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır. EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA'ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir. EBA'ya giriş yapan öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu meteryallerden istdiği gibi faydalanabilmektedir.

- Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

- Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

- İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

- Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,

- Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

- Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

- Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

- Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,

- Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izlemeniz gerekiyor.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklamalısınız.

TC Kimlik Numaranızı girdikten sonra bir doğrulama yöntemi seçmeniz gerkeiyor.

E-POSTA YÖNTEMİ

Sisteme kayıtlı e-posta adresinizi girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı e-posta adresiniz yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz).

e-Postanıza gelen doğrulama kodunu girip ve “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifrenizi belirlemeniz ve “Kaydet” butonuna tıklamanız gerekiyor.

CEP TELEFONU

Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranız yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinmeli ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturmalısınız).

Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifreniniz belirleyip ve “Kaydet” butonuna tıklayabilirsiniz.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını aktardı.

