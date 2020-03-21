EBA giriş ekranı: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA giriş şifresi nasıl alınır?

EBA öğrenci ve öğretmen girişi ekranı yoğun ilgi görüyor. EBA şifresi nasıl alınır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uzaktan eğitim 23 Mart Pazartesi günü başlıyor. Öğrencilerin şifrelerini edinip sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Giriş ekranına ve şifre edinmeye dair merak edilenlere haberimiz içeirsinden ulaşabilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."

Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

UZAKTAN EĞİTİM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Sabah yetişemeyenler öğleden sonra izleyecek.

VELİLER NASIL GİRECEK?



EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Bilgiler girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabilecek. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilecek.

ÖĞRETMENLER EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPACAK?



EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

Bakanlık, internet sitesinden öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını da yayımlandı. Öğretmenler, bu konuda ayrıntılı bilgiye bu videolardan ulaşabilecek.

EBA TV Ders Programı

EBA'ya giriş nasıl yapılır? Şifre nasıl alınır?