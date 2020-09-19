EBA giriş ekranı: EBA canlı ders nasıl izlenir?

EBA canlı ders nasıl katılacağını öğrenmek istiyor. Dünayayı etkileyen pandemi sonrası MEB öğrenciler EBA sistemi üzerinden ders izleme dinleme ve katılma imkanı sağladı. Uzaktan eğitim modeli olan EBA canlı dersleri 31 Ağustos itibarıyla başladı. EBA canlı derse sayesinde dersler aksamıyor.

EBA CANLI DERS NASIL İZLENİR?

EBA'da canlı ders giriş yapabilmek için öncelikle kamera ve mikrofonunuzun olması gerekir. Kameranız ve mikrofonunuz açık bir şekilde EBA.gov.tr'den giriş yapmanı gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra canlı derse katıl seçeneğine tıklayarak canlı derse katılabilirsiniz. Canlı ders sırasında kamera ve mikrofonunuzu istediğinizde kapayabilirsiniz.

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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EBA TV ORTAOKUL, İLKOKUL LİSE FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV canlı yayınları belirlenen frekans ayarları ve online sayfa üzerinden gerçekleşiyor.

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışlarına ulaşabiliyor.

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecek. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecek.