EBA dünyada ilk sıraya yerleşti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın da katılımıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dijital eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk, “Bir taraftan Cumhuriyet tarihinin ve aynı zamanda bugünkü dünyada dijital beceri eğitim ve mesleki eğitim konusunda en çok öğretmen eğitimi yapan ülke olduk. Bunu da uluslararası kuruluşlar söylüyor. İşte bu hafta mesela EBA eğitim alanında dünyadaki bütün siteler içerisinde birinci sıraya yükseldi. Daha da ilerleyeceğiz, açık ara fark olacak” diye konuştu.

ŞEHRE ÖZGÜ MODEL



Mesleki eğitimde şehre özgü model geliştireceklerini belirten Selçuk, “Meslek liseleri ve bulundukları şehirlerde yapılan üretimin örtüşme oranı yüzde 20’ler civarında. Şimdi şehrin ihtiyaçlarını ve buradaki üretimi dikkate alan bir model yapıyoruz. Şehre özgü bir şey” ifadelerini kullandı.

KÖY OKULUNDAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir zamanlar öğrencisi olduğu Emirler köyündeki ilkokulda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, sosyal medyadaki “Nasıl başladı, nasıl bitti” akımına katıldı.