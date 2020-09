EBA destek noktaları nerede? En yakın EBA destek noktası sorgulama ekranı

MEB Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda olduğunu ve bu sayının çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacağını söyledi. EBA destek noktalarına giderek bilgi ve destek almak isteyen veliler EBA destek noktalarının adresini araştırmaya başladı. Peki, EBA destek noktaları nerede?

EBA DESTEK NOKTALARI NEREDE?

Şu anda 81 ilde 1420 EBA destek noktası bulunuyor. Öğrenciler ve veliler bulundukları mahaldeki en yakın EBA destek noktasının bulunduğu yeri, 'uzaktaneğitim.meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecekler.

EBA DESTEK NOKTALARI UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYOR

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Ahmet Kabaklı Ortaokulu'nda katıldığı programda, 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını tanıttı. Türkiye'de ve dünyada, salgın sebebiyle eğitim faaliyetlerinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve uzaktan eğitim gündeminin temel maddesi haline geldiğini ifade eden Selçuk, bugünlerde uzaktan eğitimin ne şartlarda ve hangi araçlarla yapılacağının tüm dünyada tartışıldığını vurguladı. Selçuk, uzaktan eğitimde çözümler geliştirmenin önemine işaret ederek, "Uzaktan eğitime dair ürettiğimiz her çözüm, yarınımızı şekillendirecek, bu nedenle şu anda kullandığımız mecralar ve araçlar çok önemli." ifadesini kullandı.

Hızla harekete geçerek başlattıkları ve olumlu sonuçlar aldıkları uzaktan eğitim sürecini haziran ayında tamamladıklarını ve 31 Ağustos itibarıyla da tekrar başlattıklarını hatırlatan Selçuk, "EBA TV ders programlarımızı ve canlı sınıf bağlantıları için saatlik programlarımızı tüm öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizin cep telefonlarına kısa mesajla ulaştırdık. EBA internet sayfamızın sağ alt bölümünde yer alan EBA Asistan ve 'uzaktanegitim.meb.gov.tr' internet adresimiz uzaktan eğitim sistemlerimize dair tüm sorulara anında anında cevap vermek üzere hizmetinizdedir." diye konuştu.

Bakan Selçuk, 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek olan uzaktan eğitim ders programının öğrencilerin uyum ve pekiştirme sürecine uygun olarak yapılandırıldığını, EBA TV yayınlarında bu nedenle geçen yılın ders ünitelerinden başlangıç yapıldığını aktardı. EBA internet portalının alt yapısını yaklaşık 1 milyon öğrencinin eş zamanlı girişine imkan sağlayacak şekilde güçlendirdiklerini bildiren Selçuk, bu oranı çok yakında çok daha yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

Canlı sınıflara erişimde sorun yaşayan öğrencilerin ve velilerin, okul yönetimlerine ulaşmalarını isteyen Selçuk, "Ayrıca, EBA Asistan'ın tüm soruların cevaplarını vermek üzere 7/24 hazır olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim." dedi. Bakan Selçuk, bu ülkede yaşayan her çocuğun çok önemli olduğunu, her birinden kendilerini mesul hissetlerini, onların derdini kendi dertleri bildiklerini dile getirdi. Uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet bağlantısı sorunu yaşayan öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Selçuk, televizyonda her çocuğun erişimi için ihtiyaç duyulan içeriğin bulunduğunu ancak buna ilave olarak internet desteğini de vermek istediklerini belirtti. Selçuk, öğrencilerin uzaktan eğitimden nasıl faydalanacağı konusunda herkesin endişelendiğini, endişelerin giderilmesi için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını anlattı.