EBA ders programı yayınlandı mı? 2-6 Kasım EBA dersleri saat kaçta?

2-6 Kasım EBA ders programı yayınlandı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi için ayrı ayrı hazırlanan ders programında öğrencilerin hangi dersleri kaçıncı saat aralıklarında alacakları gösteriliyor. Öğrenciler EBA ders programında belirlenen tekrar ders saatlerini de inceliyor. 2-6 Kasım EBA ders programı nasıl? 1-6 Kasım EBA dersleri saat kaçta?

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

EBA 2-6 KASIM İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA 2-6 KASIM ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA 2-6 KASIM LİSE DERS PROGRAMI