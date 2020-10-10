EBA ders programı yayınlandı mı? 12-16 Ekim EBA TV ders programı nasıl?

31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Okullarda yüz yüz eğitim ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflar için 21 Eylül'de başlamıştı. Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi. Alınan kararlar doğrultusunda ilkokul düzeyi, 8. ve 12. sınıflar ile lise hazırlık ve tüm köy okulları yüz yüze eğitime 12 Ekim'de başlıyor. Öğrenciler haftanın 2 günü okula gidecekler. Diğer günlerde dersler EBA'dan takip edilmeye devam edilecek.

EBA DERS PROGRAMI YAYINLANDI MI?

12-16 Ekim EBA TV ders programı henüz yayınlanmadı. TRT EBA TV ders programı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

CANLI DERS UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. Etkinlik örneklerine "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.

Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart tarihinden itibaren gerek TRT EBA TV kanalları gerekse EBA canlı ders uygulamaları veya özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

Üst sınıftaki kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB'in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.,

Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler, 31 Ağustos itibarıyla ilgili mevzuat kapsamında görevlerine devam edecek.