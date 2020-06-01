EBA ders programı nasıl? EBA 1-5 Haziran 2020 ders programı burada!

EBA ders programı yoğun yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüsle mücadelede okulların kapalı olduğu bu süreçte uzaktan eğitim devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimlerine EBA üzerinden eğitim alıyor. EBA'da hangi sınıf düzeyinde hangi saatler arasında hangi derslerin işleneceği haftalık yayınlanan ders programında yer alıyor. İşte EBA ders programı 1-5 Haziran 2020 haftası haberimizde..

EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA TV online eğitim sisteminde şifre almak için sırasıyla “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.

Ardından açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklanıyor. TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.

1-5 HAZİRAN EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ilkokul öğrencileri için ders programı şu şekilde belirlendi;

1-5 HAZİRAN EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ortaokul öğrencileri için ders programı şu şekilde oldu;

1-5 HAZİRAN EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV lise öğrenciler için belirlenen ders programı şu şekilde;