EBA ders programı 27-29 Mayıs 2020 haftası sizlerle! Bayramdan sonra EBA ders programı nasıl?

EBA ders programı yoğun ilgi görüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimlerine EBA uzaktan eğitim ile devam ediyor. EBA'da hangi sınıf düzeyinde hangi saatler arasında hangi derslerin işleneceği haftalık yayınlanan ders programında yer alıyor. Bu hafta 25-26 Mayıs tarihleri Ramazan Bayramı'na denk geldi. 2 gün boyunca tatil yapan çocuklar 27 Mayıs sabahında derslerine kaldıkları yerden devam edecekler. İşte EBA ders programı 27-29 Mayıs 2020 haftası haberimizde..

EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA TV online eğitim sisteminde şifre almak için sırasıyla “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.

Ardından açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklanıyor. TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.

27-29 MAYIS EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ilkokul öğrencileri için ders programı şu şekilde belirlendi;

27-29 MAYIS EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ortaokul öğrencileri için ders programı şu şekilde oldu;

27-29 MAYIS EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV lise öğrenciler için belirlenen ders programı şu şekilde;