EBA çöktü mü, neden? EBA giriş hatası problemi nedir?

EBA çöktü mü sorusu gündeme geldi. Öğrenciler sabah saatlerinde EBA'ya giriş yapamamaya başladı. Kullanıcılar 'canlı derse katılım bilgileri alınamadı' uyarasıyla karşılaşınca, EBA çöktü mü? EBA giriş hatası problemi nedir? sorularına yanıt arıyor. Uzaktan eğitimde yeni model olan EBA üzerinden canlı dersler işleniyor?

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

Öğrenciler sabah saatlerine siteye giriş yapamadılar. EBA canlı ders giriş ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler 'canlı derse katılım bilgileri alınamadı' uyarısını aldı. Sorunun nedeni henüz bilinemiyor. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

EBA NEDİR?

EBA sistemi içinde bir dolu dünya barındırmaktadır.

Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,

Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamak,

Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur