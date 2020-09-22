EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Bakan Selçuk'tan açıkladı...

EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? gibi sorular vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Salgın sebebiyle dersler uzaktan eğitim modeli EBA ile işleniyor. Bu sabah derslerine girmek isteyen öğrenciler sıkıntıyla karşılaştı. Konuya dair son açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı.

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu. Sorunun çözülmesi için çalışma devam ediyor' dedi.

EBA TV'de yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, taleple birlikte yoğunluk olduğunu ve sorunun çözülmesi için çalışmanın devam ettiğini belirtti.