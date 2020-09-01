EBA cep uygulaması giriş nasıl yapılır? EBA cep uygulaması nedir?

Uzaktan eğitim modeli olarak aöçılaçılan okullar 21 Eylül tarihine kadar bu sistem ile devam edecek. EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları yapılacak. Canlı yayına EBA cep uygulaması ile katılmak isteyen öğrenciler EBA cep uygulaması giriş nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyorlar.

EBA CEP UYGULAMASI NEDİR?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. EBA cep uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur.

EBA CEP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?



EBA cep uygulamasına AppStore ve Google Play Store üzerinden indirilecek uygulamalarla da erişilebiliyor. EBA’ya giriş yapmak için öğrencilerin hesap oluşturması gerekiyor.