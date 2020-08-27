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  3. EBA canlı yayın izleme linki: EBA giriş nasıl yapılır?
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:20 | Son Güncelleme:

EBA canlı yayın izleme linki: EBA giriş nasıl yapılır?

EBA canlı yayın izleme linki: EBA giriş nasıl yapılır"

EBA canlı yayını binlerce eğitimci ve öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda, 2020-2021 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi açıklandı. Başvuruların alındığı e-kurslar EBA üzerinden takip edilebilecek. Peki, EBA giriş nasıl yapılır?

EBA giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. EBA canlı yayını binlerce eğitimci ve öğrenci tarafından izleniyor. Uzaktan eğitimin verildiği EBA Tv'de e-kurslar da verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları takvimine göre öğretmen başvuruları 21 Ağustos-25 Ağustos tarihleri aralığında alındı, öğrenci başvuruları ise 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınıyor.

EBA CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA'ya karekod ile veya e-devlet şifresi ile giriş yapılabilir. EBA'ya karekodla giriş yapılabilmesi için öncelikle uygulamanın akıllı telefona indirilmiş olması gerekiyor. EBA Mobil uygulamasına giriş yaparak Ana Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan karekod ikonuna dokunarak bu karekod telefona okutuluyor.

EBA E-KURSLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın DYK için yayınladığı takvim şöyle;

1– 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2– 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3– 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4– 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5– 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

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