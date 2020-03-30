EBA Canlı Sınıf nedir, ne zaman başlıyor? EBA Canlı Sınıf hangi sınıflar için geçerli?

EBA Canlı Sınıf hakkında öğrenciler bilgi almak için sık sık araştırma yapıyor. Pilot olarak uygulamaya sunulan yeni eğitim modelinden öğretmen ve öğrenciler etkileşimle olarak ders işleyebilecek. Peki, EBA Canlı Sınıf hangi sınıflar için geçerli? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz." dedi. İşte detaylar...

EBA CANLI SINIF NEDİR, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli ders yapabilmesi için canlı sınıf sistemini pilot olarak uygulamaya sunulduğunu açıkladı. Canlı sınıf eğitimi bugün başlıyor.

Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

HANGİ SINIFLARI KAPSIYOR?

Türkiye genelinde kapsamlı olara ilerleyecek olan uygulama pilot olarak faaliyete geçti.

Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflarda okuyan 1 milyon 700 bin dolayında, lise son sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor. Pilot uygulama kapsamında, 1000'in üstünde sınıf derslere canlı bağlanacak.

Bu süreçte TRT-EBA kanallarında özellikle 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.