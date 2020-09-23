EBA canlı derse katıl: EBA canlı derse giriş nasıl yapılır?

EBA canlı derse giriş ekranı, sabah saatleri itibari ile yoğun ilgi görüyor. Canlı sınıf uygulamaları yeni eğitim öğretim döneminde arttırıldı. 1. -4. sınıflar ve Hazırlık sınıfları için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 8:30 - 20:20 arası istenilen saatte "Canlı Ders" açılabiliyor. Peki, EBA canlı derse giriş nasıl yapılır?

EBA CANLI DERSE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

http://www.eba.gov.tr/#/sinif-bazli adresinden giriş yapılabiliyor. EBA Canlı Ders programınızı öğrenebilmek için istenilen bilgilerin girilmesi gerekiyor.

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EBA CANLI DERSİM VAR MI?

Yaşadığınız ili ve bulunduğunuz sınıf seviyesini seçerek 22 Eylül itibari ile Canlı Ders yapılabilecek saat aralıklarını öğrenebilirsiniz.

1. -4. sınıflar ve Hazırlık sınıfları için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 8:30 - 20:20 arası istenilen saatte "Canlı Ders" açılabiliyor.

İSTANBUL için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 5. Sınıf Canlı Ders saatleri:

08:50-09:20

09:30-10:00

14:10-14:40

14:50-15:20

İSTANBUL için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 6. Sınıf Canlı Ders saatleri:

09:00-09:30

09:40-10:10

14:20-14:50

15:00-15:30

İSTANBUL için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 7. Sınıf Canlı Ders saatleri:

10:10-10:40

10:50-11:20

15:30-16:00

16:10-16:40

İSTANBUL için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 8. Sınıf Canlı Ders saatleri:

10:20-10:50

11:00-11:30

15:40-16:10

16:20-16:50

19:30-20:00

20:10-20:40

İSTANBUL için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 9. Sınıf Canlı Ders saatleri:

11:30-12:00

12:10-12:40

16:50-17:20

17:30-18:00

İSTANBUL için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 10. Sınıf Canlı Ders saatleri:

11:40-12:10

12:20-12:50

17:00-17:30

17:40-18:10

İSTANBUL için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 11. Sınıf Canlı Ders saatleri:

12:50-13:20

13:30-14:00

18:10-18:40

18:50-19:20

İSTANBUL için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil hergün 12. Sınıf Canlı Ders saatleri:

13:00-13:30

13:40-14:10

18:20-18:50

19:00-19:30

19:40-20:10

20:20-20:50