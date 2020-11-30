EBA canlı derse giriş ekranı: EBA canlı dersim var mı, canlı derse nasıl girilir?

EBA canlı derse giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Derslerini EBA Tv üzerinden takip eden öğrenciler öğretmenleri ile canlı ders de görebiliyor. Öğrenciler "EBA canlı dersim var mı, nasıl girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. EBA Canlı Ders programınızı öğrenebilmek için aşağıdaki linke tıkladıktan sonra ilgili bilgileri girmeniz gerekiyor.

EBA CANLI DERSİM VAR MI SORGULAMA EKRANI

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

TELEFONDAN CANLI DERSE GİRİLİR Mİ?

Evet, erişebilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemi olan cihazlarda, EBA Cep Uygulaması’ndaki “Canlı Dersler” sayfasından derslerinizi yapabilirsiniz. Mobil cihazların internet tarayıcılarından EBA’ya erişerek canlı derslere katılamazsınız.

Ayrıca canlı dersinizin başlamasına 10 dakika kala EBA Cep Uygulaması’na giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.