EBA canlı ders tekrarı ne zaman? EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders tekrar saatleri haberimizde…
EBA canlı ders tekrarı ne zaman? sorusunun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Coronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim sistemi EBA TV üzerinden derslerini takip ediyor. Canlı ders saatlerini kaçıranlar ise EBA canlı ders tekrarı saatlerini araştırıyor. EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders tekrar saatleri haberimizde…
EBA canlı ders tekrarı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV üzerinden her gün internet veya canlı yayın aracılığıyla derslere katılım sağlıyorlar. Ders saatlerini kaçıran öğrenciler için ise tekrar dersleri yayınlanıyor. EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders tekrar saatleri için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.
EBA TV DERS TEKRARI NE ZAMAN?
EBA TV ilkokul canlı ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV ortaokul canlı ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV lise canlı ders tekrar saatleri: 16.30 - 00.00
EBA İLKOKUL CANLI DERS SAATLERİ
EBA ORTAOKUL DERS SAATLERİ
EBA LİSE DERS SAATLERİ