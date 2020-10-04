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  • EBA canlı ders öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders giriş ekranı
04 Ekim 2020 Pazar 14:45 | Son Güncelleme:

EBA canlı ders öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders giriş ekranı

EBA canlı ders öğrenci girişi nasıl yapılır" EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders giriş ekranı

Uzaktan eğitim sistemi EBA TV üzerinden dersler işlenmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin ve öğretmenlerin buluşma noktası olan EBA kademeli ve seyreltilmiş eğitim sistemi içerisinde de eğitimin işleyişini sağlıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri EBA canlı ders giriş ekranına bilgilerini yazarak sisteme giriş yapabiliyor ve derslerini belirlenen saatlerde takip edebiliyorlar.

İlkokul, ortaokul ve lisede 31 Ağustos itibari ile başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Birinci ve dördüncü sınıflar ile hazırlık sınıfları için pazratesi-cumartesi günleri dahil her gün 08:30-20:20 satleri arası, istenilen saatte canlı ders açılabiliyor. EBA TV canlı ders öğrenci giriş ekranına T.C. kimlik numarası bilgisi yazılıyor.

EBA CANLI DERS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA TV'ye giriş yapabilmek için "http://www.eba.gov.tr/#/sinif-bazli" adresine gidilmesi gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girişi yapıldıktan sonra ise canlı ders saatlerine ulaşılabiliyor.

EBA TV İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE DERS SAATLERİ

Yaşadığınız ili ve bulunduğunuz sınıf seviyesini seçerek 22 Eylül itibari ile canlı ders yapılabilecek saat aralıklarını öğrenebilirsiniz.

1. -4. sınıflar ve hazırlık sınıfları için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 08:30 - 20:20 arası istenilen saatte "Canlı Ders" açılabiliyor.

İstanbul için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 5. sınıf canlı ders saatleri:

08:50-09:20

09:30-10:00

14:10-14:40

14:50-15:20

İstanbul için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 6. sınıf canlı ders saatleri:

09:00-09:30

09:40-10:10

14:20-14:50

15:00-15:30

İstanbul için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 7. sınıf canlı ders saatleri:

10:10-10:40

10:50-11:20

15:30-16:00

16:10-16:40

İstanbul için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 8. sınıf canlı ders saatleri:

10:20-10:50

11:00-11:30

15:40-16:10

16:20-16:50

19:30-20:00

20:10-20:40

İstanbul için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 9. sınıf canlı ders saatleri:

11:30-12:00

12:10-12:40

16:50-17:20

17:30-18:00

İstanbul için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 10. sınıf canlı ders saatleri:

11:40-12:10

12:20-12:50

17:00-17:30

17:40-18:10

İstanbul için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 11. sınıf canlı ders saatleri:

12:50-13:20

13:30-14:00

18:10-18:40

18:50-19:20

İstanbul için pazartesi - cumartesi günleri dahil her gün 12. sınıf canlı ders saatleri:

13:00-13:30

13:40-14:10

18:20-18:50

19:00-19:30

19:40-20:10

20:20-20:50

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