EBA akademik destek nedir? EBA akademik destek giriş nasıl yapılır?

EBA akademik destek giriş nasıl yapılır? Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de de tedbirler alınıyor. Okullların yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından online eğitim platformlarından dersler verilmeye başlandı. EBA akademik destek nedir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yükseköğretim sınavına hazırlanan öğrencilerin EBA akademik destek üzerinden sınavlarına çalışabileceklerini aktardı. İşte EBA akademik destek hattı hakkında detaylar...

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EBA AKADEMİK DESTEK NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler EBA akademik destek hattı üzerinden hazırlıklarına devam edebileceklerini açıklamıştı. Konu hakkında detaylı açıklamalar yapan Selçuk'un konuşması ise şu şekilde;

Bakan Selçuk, “Yükseköğretim Kurumları sınavına hazırlanan öğrencilerimiz eğitim bilişim ağında, akademik destek platformu üzerinden liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine eğitim bilişim ağı üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. Eğitim bilişim ağı kullananlarda bütün operatörlerden ücretsiz 3GB internet erişimi sağlandığını bir kez daha hatırlatalım.

İlkokul birinci sınıftan lise 12'inci sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrenciler için uzaktan eğitim içeriklerinin hazırlandığını ve uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan Selçuk, “Eğitim bilişim ağı platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmen ve sınıf gruplarıyla iletişim kurmaya devam edebileceklerdir. Kişiye özel akıllı sistemimizle, zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz tatil sürecini en aza indirecek şekilde hazırdır. Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

EBA AKADEMİK DESTEK GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olan öğrenciler sisteme TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Mevcut bir hesabı olmayan öğrenciler ise https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/student.jsp adresi üzerinden EBA hesabı oluştur seçeneğine tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No'yu girerek üyelik oluşturduktan sonra sisteme girebileceklerdir.