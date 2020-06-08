EBA 8-12 Haziran haftalık ders programı belli oldu! EBA 8-12 Haziran haftalık ders programı nasıl?
EBA haftalık ders programları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uzaktan eğitimde yeni bir model olan EBA öğrencilere online ders imkanı sunuyor. EBA'da hangi sınıfın hangi saatler arasında ders işleyeceği de belirtiliyor. EBA 8-1 Haziran haftalık ders programı nasıl? İşte ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı…
EBA 8-12 Haziran haftalık ders programı belli oldu. Koronavirüs salgının nedeniyle öğrenciler derslerinin online platform EBA üzerinden işliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler, “EBA 8-12 Haziran haftalık ders programı nasıl?” sorusuna yanıt arıyor. Uzaktan eğitimde yeni bir model olan EBA derslerin işleneceği tarih ve saatleri açıkladı. Haberimizin içerisinden EBA 8-12 Haziran haftalık ders programına ulaşabilirsiniz.
EBA 8-12 HAZİRAN HAFTALIK DERS PROGRAMI
EBA ilkokul ders programı şu şekilde;
EBA ortaokul ders programı şu şekilde;
EBA lise ders programı şu şekilde;
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750