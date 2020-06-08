EBA 8-12 Haziran haftalık ders programı belli oldu! EBA 8-12 Haziran haftalık ders programı nasıl?

EBA 8-12 Haziran haftalık ders programı belli oldu. Koronavirüs salgının nedeniyle öğrenciler derslerinin online platform EBA üzerinden işliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler, “EBA 8-12 Haziran haftalık ders programı nasıl?” sorusuna yanıt arıyor. Uzaktan eğitimde yeni bir model olan EBA derslerin işleneceği tarih ve saatleri açıkladı. Haberimizin içerisinden EBA 8-12 Haziran haftalık ders programına ulaşabilirsiniz.

EBA 8-12 HAZİRAN HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA ilkokul ders programı şu şekilde;

EBA ortaokul ders programı şu şekilde;

EBA lise ders programı şu şekilde;

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750