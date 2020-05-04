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  3. EBA 4-8 Mayıs haftalık ders programı nasıl? EBA TV haftalık ders programı detayları neler?

EBA 4-8 Mayıs haftalık ders programı nasıl? EBA TV haftalık ders programı detayları neler?

EBA 4-8 Mayıs haftalık ders programı nasıl" EBA TV haftalık ders programı detayları neler"

EBA 4-8 Mayıs haftalık ders programı nasıl? sorusunun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. EBA TV haftalık ders programı her hafta yenileniyor. Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken okulların kapalı olması nedeniyle öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden takip ediyor. EBA 4-8 Mayıs haftalık ders programı nasıl? sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

EBA 4-8 Mayıs haftalık ders programı nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle dersler uzaktan eğitim sistemi EBA ile takip ediliyor. EBA haftalık ders programı her hafta yenileniyor. EBA TV haftalık ders programı detayları haberimizde…

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EBA ÖĞRENCİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA TV online eğitim sisteminde şifre almak için sırasıyla “EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA şeklinde bir yol izlemek gerekiyor.

Ardından açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklanıyor. TC Kimlik Numarası girildikten sonra ise bir doğrulama yöntemi seçiliyor.

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI


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