EBA 28 Eylül - 2 Ekim ders programı yayında: EBA Tv canlı ders programı nasıl?

EBA 28 Eylül - 2 Ekim ders programı yoğun ilgi görüyor. Bu sene eğitim öğretime uzaktan eğitim ile başlayan öğrenciler, EBA TV'de ve canlı sınıflarda eğitim hayatına devam ediyor. Hangi sınıfın, saat kaçta, hangi derslerinin olduğu EBA ders programlarında açıklanıyor. İşte EBA ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YENİ ŞİFRE NASIL ALINIR?

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGAMI

EBA LİSE DERS PROGRAMI