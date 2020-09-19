19 Eylül 2020 Cumartesi 14:05 | Son Güncelleme:
EBA 21 Eylül canlı ders programı nasıl? EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı!
EBA 21-25 Eylül canlı ders programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programını yayımladı. Yeni yılın ilk dönemimde yüz yüze eğitim pazartesi günü başlayacak. Derslerini kaçırmak istemeyen öğrenciler, EBA 21-25 Eylül canlı ders programı araştırıyor.
EBA 21-25 Eylül canlı ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı hazırlanan EBA canlı ders programını kaçırmak istemeyen öğrenciler detaylara erişmek istiyor. 21 Eylül tarihinde yeni dönemi ilk uzaktan eğitim yapılacak ve öğrenciler derslerine kaldığı yerden devam edecek. Peki, EBA 21-25 Eylül canlı ders programı nasıl?
EBA 21-25 EYLÜL CANLI DERS PROGRAMI NASIL?
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde EBA 21-25 Eylül canlı ders programını paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı hazırlandı.
DETAYLI DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA LİSE DERS PROGRAMI