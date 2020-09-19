EBA 21 Eylül canlı ders programı nasıl? EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı!

EBA 21-25 Eylül canlı ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı hazırlanan EBA canlı ders programını kaçırmak istemeyen öğrenciler detaylara erişmek istiyor. 21 Eylül tarihinde yeni dönemi ilk uzaktan eğitim yapılacak ve öğrenciler derslerine kaldığı yerden devam edecek. Peki, EBA 21-25 Eylül canlı ders programı nasıl?

EBA 21-25 EYLÜL CANLI DERS PROGRAMI NASIL?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde EBA 21-25 Eylül canlı ders programını paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı hazırlandı.

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EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA giriş ekranı: EBA canlı ders nasıl izlenir?