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  • e-YDS sınavı ertelendi mi? ÖSYM e-YDS 2020/13 İngilizce sınavı ne zamana ertelendi?
01 Aralık 2020 Salı 16:11 | Son Güncelleme:

e-YDS sınavı ertelendi mi? ÖSYM e-YDS 2020/13 İngilizce sınavı ne zamana ertelendi?

e-YDS sınavı ertelendi mi" ÖSYM e-YDS 2020/13 İngilizce sınavı ne zamana ertelendi"

e-YDS 2020/13 İngilizce alanında, 19 Aralık 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktı. Ancak koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda sınavlar için erteleme kararı alındı. Peki, ÖSYM e-YDS 2020/13 İngilizce sınavı ne zamana ertelendi?

e-YDS sınavının yeni tarihi, adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. e-YDS 2020/13 İngilizce alanında, 19 Aralık 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktı. Ancak ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında sınavın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

E-YDS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi. e-YDS 2020/13 sınavı için yeni tarih henüz açıklanmadı.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMASI

Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
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