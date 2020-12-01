e-YDS sınavı ertelendi mi? ÖSYM e-YDS 2020/13 İngilizce sınavı ne zamana ertelendi?

e-YDS sınavının yeni tarihi, adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. e-YDS 2020/13 İngilizce alanında, 19 Aralık 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktı. Ancak ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında sınavın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

E-YDS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelendi. e-YDS 2020/13 sınavı için yeni tarih henüz açıklanmadı.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMASI

Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.