e-YDS 2020/11 İngilizce Sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM e-YDS giriş belgesi ekranı

e-YDS 2020/11 İngilizce Sınavı için geri sayım sona eriyor. Sınava katılacak adayların giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yapılan duyuruda e-YDS 2020/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işleminin tamamlandığı belirtildi. Peki, e-YDS 2020/11 İngilizce Sınavı ne zaman, saat kaçta?

e-YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

e-YDS 2020/11 İngilizce Sınavı 17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav, 13:45'te başlayacak. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır.

Adayların, saat 13.30’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

e-YDS SINAVI GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 374, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.