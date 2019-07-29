E okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır?

E okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş işlemler bugün yoğun olarak aranan konular arasına girdi. 2019 LGS sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Ardından ise boş kalan kontenjanlar açıklanacak. Sonuçlar e okuldan ve MEB'in kendi sitesinden açıklandı.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.