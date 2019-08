E okul veli bilgilendirme sistemine nasıl girilir? MEB e okul giriş ekranı..

E okul veli bilgilendirme sistemine nasıl girilir? sorusu veliler tarafından Eylül ayının yaklaşması ile daha çok aranmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin öğrencilere ve velilere birçok avantajı bulunuyor. E Okul sistemi ile öğrencinin okul durumu ve sınavlar ile ilgili her türlü bilgiye ulaşılabiliyor. E okul veli bilgilendirme sistemine nasıl girilir? diye merak edenler için MEB e okul giriş ekranı haberimizde..

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapmak için öncelikle (https://eokulyd.meb.gov.tr) adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Akabinde açılan sayfada “VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ” yazan bölümde yer alan “Resimdeki Rakamlar”, “Öğrenci TC Kimlik Numarası”, "Öğrenci Okul Numarası” yazan boşlukları doldurmanız ve “Giriş” butonuna tıklamanız gerekiyor.

E-Okul sisteminde karşınıza çıkacak ikinci kısımda ise öğrenciye ait bilgiler isteniyor. Bu kısımda Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube gibi bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından E-Okul giriş tamamlanıyor.

E-OKUL SİSTEMİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

E-Okul sisteminde öğrenciye ait şu bilgilere ulaşabilirsiniz;

- Devamsızlık

- Not Bilgisi

- Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları

- Performans Ödevi Sonuçları

- Haftalık Ders Programı

- Sınav Tarihleri

- Aldığı Belgeler

- Okuduğu Kitaplar

- Yıl Sonu Notları

- Davranış Notları

- Diploma notu

- Nakil Durumu

- Pansiyon Zaman Çizelgesi

- Pansiyon yemek Menüsü

- Pansiyon Devamsızlık Bilgisi

- Pansiyon İzin Bilgileri

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfası üzerinden veliler, çocuklarının okuldaki durumlarına ilişkin olarak güncel ve ayrıntılı bilgiler alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital platform üzerinde oluşturulan bu E-Okul sistemi üzerinden veliler çocuklarının okul durumuna ilişkin bilgi alabilmek için okula gitmeye vakit ayırmakta zorlanıyor ve vakit bulamıyor.Bulunduğu her yerden sadece internete bağlanarak dakikalar içerisinde çocuklarının okul durumunu inceleyebilmelerine yardımcı oluyor. Böylelikle velilerin, çocuklarının okulda ihtiyaç duyduğu ilgi ve desteği en etkin şekilde oluşturabiliyor. E-Okul sisteminin giriş sayfasına erişim sağlanabiliyor olması velilerin evde veya ofiste gibi hayatın her alanında internete bağlanarak, çocuklarının okuldaki güncel durumları ile ilgili olarak bilgi almalarına yol açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sanal eğitim portalı E-Okul sisteminde yer alan öğrenci bilgileri öğretmenler tarafından E-Okul yönetim bilgi sistemi sayfası üzerinden düzenli olarak girilerek, güncel halde tutuluyor. Böylelikle artık Türkiye’de öğrenci bilgilerinin karışıklığı gibi bir durum ile karşı karşıya kalınmayan modernize bir yapı uygulanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde veliler artık internete bağlanabildiği her yerden çocukların not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi önem arz eden bilgilerine erişim sağlayabiliyor olması nedeni ile okula gitmek zorunda kalmadan çocukların en güncel eğitim durumlarını inceleyebilme imkanına sahip olabiliyor. Dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde her eğitim günü sonunda öğrencilerin eğitim dosyalarında güncelleme yapılarak, dosyanın her zaman güncel kalması ve böylelikle de velilerin internet üzerinden çocuklarının eğitim bilgilerinin en güncel halini görüntüleyebilmesi sağlanabiliyor. Bu sebeple de günümüzün modern eğitim sistemi içerisinde E-Okul sisteminin oldukça önemli bir konumu bulunuyor. Özellikle de öğrencilerin dönem ve yıl sonunda aldıkları karneler dahi internet üzerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul sisteminde karne bilgisi sayfasında velilere sunuluyor.

Dijital platform üzerinde son derece pratik bir şekilde şifresiz olarak giriş yapılabilen E-Okul veli bilgilendirme sisteminde not bilgisi, karne bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, alınan dersler, derslere giren öğretmenler, sınav tarihleri, sınav sonuçları, sözlü notları ve başarı belgesi bilgileri öğrenilebiliyor. Dijital platform üzerinde e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan erişim sağlayabildikleri E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfasında giriş işlemlerini ise çocuklarının T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile birlikte sayfa içerisindeki güvenlik kodu karakterlerini girerek, sisteme giriş yapabiliyor. Veliler ayrıca E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde çocuklarının genel başarı durumunu gösteren şube ortalaması grafiğine ve geçmiş yıllara ait eğitim bilgilerine de kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip olabiliyor.