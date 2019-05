E okul VBS giriş nasıl yapılır? MEB E-okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi giriş sayfası

E okul VSB veli bilgilendirme sistemi 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. E-okul VBS giriş nasıl yapılır? Çocuklarının sınav sonuçlarını görmek isteyen veliler, E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine girişin nasıl yapılacağına dair araştırma yapıyor. Karnelerin alınmasına az bir zaman kala aramalarda yoğunluk oluştu. Karneler 14 Haziran Cuma günü verilecek. https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir. Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilir, işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

E-OKUL VSB GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E okul sistemi en sık kullanılma nedenlerinden biri sınav sonuç bilgisi. Hem bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler hem de karne dönemi kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen veliler sınav sonuçlarını sık sık e Okul üzerinden kontrol ediyor. e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfası üzerinden veliler, çocuklarının okuldaki durumlarına ilişkin olarak güncel ve ayrıntılı bilgiler alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital platform üzerinde oluşturulan bu E-Okul sistemi üzerinden veliler çocuklarının okul durumuna ilişkin bilgi alabilmek için okula gitmeye vakit ayırmakta zorlanıyor ve vakit bulamıyor.Bulunduğu her yerden sadece internete bağlanarak dakikalar içerisinde çocuklarının okul durumunu inceleyebilmelerine yardımcı oluyor. Böylelikle velilerin, çocuklarının okulda ihtiyaç duyduğu ilgi ve desteği en etkin şekilde oluşturabiliyor. E-Okul sisteminin giriş sayfasına erişim sağlanabiliyor olması velilerin evde veya ofiste gibi hayatın her alanında internete bağlanarak, çocuklarının okuldaki güncel durumları ile ilgili olarak bilgi almalarına yol açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sanal eğitim portalı E-Okul sisteminde yer alan öğrenci bilgileri öğretmenler tarafından E-Okul yönetim bilgi sistemi sayfası üzerinden düzenli olarak girilerek, güncel halde tutuluyor. Böylelikle artık Türkiye’de öğrenci bilgilerinin karışıklığı gibi bir durum ile karşı karşıya kalınmayan modernize bir yapı uygulanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde veliler artık internete bağlanabildiği her yerden çocukların not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi önem arz eden bilgilerine erişim sağlayabiliyor olması nedeni ile okula gitmek zorunda kalmadan çocukların en güncel eğitim durumlarını inceleyebilme imkanına sahip olabiliyor. Dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde her eğitim günü sonunda öğrencilerin eğitim dosyalarında güncelleme yapılarak, dosyanın her zaman güncel kalması ve böylelikle de velilerin internet üzerinden çocuklarının eğitim bilgilerinin en güncel halini görüntüleyebilmesi sağlanabiliyor. Bu sebeple de günümüzün modern eğitim sistemi içerisinde E-Okul sisteminin oldukça önemli bir konumu bulunuyor. Özellikle de öğrencilerin dönem ve yıl sonunda aldıkları karneler dahi internet üzerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın E-Okul sisteminde karne bilgisi sayfasında velilere sunuluyor.

Dijital platform üzerinde son derece pratik bir şekilde şifresiz olarak giriş yapılabilen E-Okul veli bilgilendirme sisteminde not bilgisi, karne bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, alınan dersler, derslere giren öğretmenler, sınav tarihleri, sınav sonuçları, sözlü notları ve başarı belgesi bilgileri öğrenilebiliyor. Dijital platform üzerinde e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan erişim sağlayabildikleri E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfasında giriş işlemlerini ise çocuklarının T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile birlikte sayfa içerisindeki güvenlik kodu karakterlerini girerek, sisteme giriş yapabiliyor. Veliler ayrıca E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde çocuklarının genel başarı durumunu gösteren şube ortalaması grafiğine ve geçmiş yıllara ait eğitim bilgilerine de kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip olabiliyor.