E okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E okul ne zaman kapanacak?

E okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorusu öğrenciler tarafından arama motorunda araştırılıyor. Sömestr attiline çok az bir süre kaldı. Veliler ve öğrenciler yazılı ve sözlü puanlarına göre takdir ya da teşekkür alıp alamadığını hesaplamak istiyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrencilerin tüm eğitim bilgilerine de erişilebiliyor. E okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde..

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabiliyor. Hesaplama sonucunda öğrenciler dönem sonunda hangi belgeyi alacağını öğrenebilir. Takdir-teşekkür hesaplama işleminin yapılabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilere ait tüm ders notlarını E-Okula yüklemiş olması gerekir.

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E OKUL HİZMETLERİ

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir.