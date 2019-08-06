E okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? 2019 ve 2020 çocuğum hangi okula gidecek?

E okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? veliler tarafından merak edilmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. MEB ise 2019-2020 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre gideceği okulları belirledi. Veliler "Çocuğum hangi okula kayıtlı?" merak ediyor. E okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde yer alıyor..

E OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çocuğunuzun hangi okula gideceğini öğrenebilmek için ilk önce e-Okul sayfasını açmanız ve e-Okul 'Duyurular' alanında yayınlanan "e-Kayıt İşlemleri" başlıklı duyuruya tıklamanız gerekiyor.

Açılan sayfada kayıt yaptırmanız gereken okulu öğrencinin T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisini girdikten sonra öğrenebilirsiniz.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğum hangi okula gidecek modülü Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. 30 Eylül 2019 tarihi itibariyle 66 aylık olanlar ilkokula kayıt edilecek. Kayıt işlemlerinde çocuğun ikametgahına en yakın okul esas alınacak.

30 Eylül itibariyle;

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 66 ila 68 aylık arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu (69 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 69 ila 71 aylık arasındakiler 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay ve üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

-18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)

-25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

-Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

-İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

-06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

-13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.