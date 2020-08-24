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  3. 2020-2021 e-okul sayfası
24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:39 | Son Güncelleme:

2020-2021 e-okul sayfası

2020-2021 e-okul sayfası

2020-2021 eğitim öğretim dönemi pandemi nedeni ile 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılıyor. Okullarda yüz yüze eğitim için verilen tarih ise 21 Eylül.

E-okul kayıt sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılacak. 

E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

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