24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:39 | Son Güncelleme:
2020-2021 e-okul sayfası
2020-2021 eğitim öğretim dönemi pandemi nedeni ile 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılıyor. Okullarda yüz yüze eğitim için verilen tarih ise 21 Eylül.
E-okul kayıt sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılacak.
E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.