2020-2021 e-okul sayfası

E-okul kayıt sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılacak.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.