E okul kayıt işlemleri nasıl yapılır? E okul kayıt sorgulama 2019

E okul kayıt işlemleri nasıl yapılır? arama motorunda hızla aranmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada okula başlama yaşı ile ilgili değişiklik yapılacağı bildirilmişti. İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe girdi. Şimdi de okulların açılacağı gün yaklaştıkça veliler çocuklarının hangi okula gideceğini ve nasıl kayıt yaptıracağını merak ediyor. Peki e okul kayıt işlemleri nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız işte e okul kayıt sorgulama 2019..

E OKUL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

E okul kayıt sorgulama işlemi için https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine girerek TC kimlik numarası ile öğrenebileceksiniz. Bu yıl erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğunun kalkmasıyla kayıt erteleme işlemleri kolaylaşıyor. Çocuğunuz MEB’in belirlediği yaş takvimine göre bu yıl ilkokula başlayacaksa e-devlet üzerinden çocuğun okul numarasını öncelikli olarak öğrenmeniz gerekecek.

MEB tarafından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işlenecek. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili resmi bir açıklama yapılınca e-okula çocuğun kimlik bilgileri ile giriş yaparak çocuğun kayıt olacağı okulu öğrenebileceksiniz. MEB’den Okul kayıtları konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler. Okullar ise 9 Eylül 2019 tarihinde açılacak. İlkokul 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencileri ise 1 hafta erken başlayacaklar. Kayıt işlemlerinin ise Ağustos sonuna doğru başlayacağı tahmin ediliyor.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLARAK DÜZENLENDİ

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 69 ila 71 ay arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu ,

2013 doğumlulardan 72 aylık olanlar için 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.