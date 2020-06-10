E-devlet sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman?

E-devlet bilgileriyle sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için işlemler devam ediyor. Öğretmen adayları başvurularını elektronik ortam üzerinden gerçekleştirecekler. MEB’in yaptığı duyuruya göre farklı branşlardan 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri için ayrıntılar haberimizde…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapacak olanlar “ilkatama.meb.gov.tr” adresine kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapacaklar. Başvurulacak alanı, mezuniyet bilgilerini ve formasyon eğitiminin olup olmadığı bilgisi sisteme girilecek. Ardından sisteme bir de resim ekleyip başvuru formu eksiksiz doldurulacak ve kaydedilecek. Başvuru formunun çıktısı alınarak muhafaza edilirse daha iyi olacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınav 6-25 Temmuz'da yapılacak.

Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

Atama tercihleri, 31 Ağustos- 4 Eylül'de alınacak, atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.